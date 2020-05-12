MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Aşktoroloji filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Aşktoroloji nerede, ne zaman çekildi?
12.05.2020 - 22:09 |

Aşktoroloji filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Aşktoroloji nerede, ne zaman çekildi?

Aşktoroloji - filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos 2018 yılında vizyona giren Aşktoroloji filminin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. Peki Aşktoroloji filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

Aşktoroloji filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Aşktoroloji nerede, ne zaman çekildi?
ABONE OL

AŞKTROLOJİ KONUSU NEDİR?

Kuzenleri ile girdiği bir iddia üzerine herkesin yakından tanıdığı önemli bir işadamının kızı Tuba Çiftçioğlu`nu tavlamak zorunda kalan Cem , araştırma yaparken Tuba`nın burçlara ve astrolojiye büyük bir zaafı olduğunu öğrenir. Buna göre genç kız her sabah uyanır uyanmaz önce bir web sitesine girip günlük burç yorumunu okumaktadır. Bu bilgi Cem için bulunmaz bir fırsattır. Tuba ile tanışmayı başardıktan sonra burçların kadınlar üzerindeki etkisini ve önemini bilen Cem Tuba`nın burç yorumunu okuduğu internet sitesini ele geçirerek onu istediği gibi yönlendirmeye başlar.

AŞKTROLOJİ OYUNCULARI KİMLER?

Ekin Mert Daymaz – Cem

Aleyna Solaker – Tuğba

Berna Keklikler

Emir Ünver – Beşir

Mesut Yilmaz

Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nevra Serezli: Bakalım kimler var

Nevra Serezli: Bakalım kimler var

Acun Ilıcalı: Ben değil, ekibimizin bir kısmı Türkiye'ye dönüyor

Acun Ilıcalı: Ben değil, ekibimizin bir kısmı Türkiye'ye dönüyor

Gökhan Özen: Covid, movid olmadım!

Gökhan Özen: Covid, movid olmadım!

Melisa Sözen: Canım Aslı Enver iyi ki doğdun!

Melisa Sözen: Canım Aslı Enver iyi ki doğdun!

Sıradaki Haber