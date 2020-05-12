12.05.2020 - 22:09 |
Aşktoroloji filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Aşktoroloji nerede, ne zaman çekildi?
Aşktoroloji - filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos 2018 yılında vizyona giren Aşktoroloji filminin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. Peki Aşktoroloji filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?
AŞKTROLOJİ KONUSU NEDİR?
Kuzenleri ile girdiği bir iddia üzerine herkesin yakından tanıdığı önemli bir işadamının kızı Tuba Çiftçioğlu`nu tavlamak zorunda kalan Cem , araştırma yaparken Tuba`nın burçlara ve astrolojiye büyük bir zaafı olduğunu öğrenir. Buna göre genç kız her sabah uyanır uyanmaz önce bir web sitesine girip günlük burç yorumunu okumaktadır. Bu bilgi Cem için bulunmaz bir fırsattır. Tuba ile tanışmayı başardıktan sonra burçların kadınlar üzerindeki etkisini ve önemini bilen Cem Tuba`nın burç yorumunu okuduğu internet sitesini ele geçirerek onu istediği gibi yönlendirmeye başlar.
AŞKTROLOJİ OYUNCULARI KİMLER?
Ekin Mert Daymaz – Cem
Aleyna Solaker – Tuğba
Berna Keklikler
Emir Ünver – Beşir
Mesut Yilmaz