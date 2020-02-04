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04.02.2020 - 09:53 |

Aslı Bekiroğlu dediğini yaptı: Hepinize dava açtım!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medyada yayılan özel fotoğrafları ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Aslı Bekiroğlu dediğini yaptı: Hepinize dava açtım!

Geçtiğimiz günlerde telefonundaki özel görüntüleri ifşa olan Aslı Bekiroğlu, görüntüleri yayanlar ve hakarete varan yorumlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, yasal sürecin başladığı belirtti.

İşte Bekiroğlu'nun açıklaması:

Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır.

"Hepimize nasıl dava açılacak" diye düşünmeyin, açtım. 'Mahkemenin başka bir işi yok mu' diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç,bir tecavüz. Ve adalet de benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese birlerce kez teşekkür ederim. Sizler sayesinde ayaktayım.

Aslı Bekiroğlu dediğini yaptı: Hepinize dava açtım

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