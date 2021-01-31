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31.01.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Aslı Bekiroğlu: Her şey yolunda

Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Çağrı Telkıvıran’la Arnavutköy’de bir büfeden alışveriş yaptı. Oyuncu, yeni ilişkisiyle ilgili sorulara yanıt verdi.

Aslı Bekiroğlu: Her şey yolunda
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Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaklaşık iki yıldır Can Koçkan ile aşk yaşıyordu. Çift, eğlenceli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu. Çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

“HENÜZ EVLİLİK TEKLİFİ ALMADIM”
Evlilik teklifi almadığını vurgulayan Bekiroğlu, "Henüz evlilik teklifi almadım. Ne olacak bakalım?" diyerek sevgilisine gönderme yapmıştı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Evlenecekleri konuşulan Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan, "Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz" açıklamasını yapmıştı.

Aslı Bekiroğlu: Her şey yolunda

Herkes bu ayrılığın nedenini merak ederken Aslı Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım akılları karıştırmıştı. Aslı Bekiroğlu, ayrılığın ardından kısa bir süre sonra yeni sevgilisine sarıldığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Aslı Bekiroğlu'nun yeni sevgilisinin aynı dizide rol aldığı arkadaşı Seda Türkmen'in eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran olduğu ortaya çıktı.

Aslı Bekiroğlu: Her şey yolunda

“HER ŞEY YOLUNDA”
Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Çağrı Telkıvıran’la Arnavutköy’de bir büfeden alışveriş yaptı. İlk kez görüntülenen çift, gazetecileri görünce sırtlarını döndü. Oyuncu, “İlişkiniz hayırlı olsun, nasıl gidiyor?” sorusuna, “Güzel, her şey çok yolunda” yanıtını verdi.

Aslı Bekiroğlu: Her şey yolunda

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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