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HaberlerMagazin Haberleri Aslı Bekiroğlu: Sevgi arsızıyım
07.08.2020 - 10:42 |

Aslı Bekiroğlu: Sevgi arsızıyım

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, bir süredir Can Koçkan ile aşk yaşıyor. Çeşme'de tatile çıkan çiftten Bekiroğlu, ilişkilerine dair samimi bir açıklamada bulundu.

Aslı Bekiroğlu: Sevgi arsızıyım
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Posta gazetesinin haberine göre; sevgilisi Can Koçkan ile Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkaran Aslı Bekiroğlu, “Nasıl bir aşıksınız?” sorusuna şu cevabı verdi:
"Sevgi arsızıyım, ilgisiz kalırsam canım sıkılıyor. Bazen hırçın, sevimli ya da küskün olabiliyorum. Can beni anlayışla karşılıyor. Yani o ideal sevgili."

 

    Magazin Haberleri Bülteni (7 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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