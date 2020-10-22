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22.10.2020 - 09:22 |

Aslı Enver'den Kerem Tunçeri cevabı

Oyuncu Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri’yle yeniden görüşmeye başladığı iddiasına yanıt verdi.

Aslı Enver'den Kerem Tunçeri cevabı
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Önceki gün Caddebostan’da kendisini dizi setine götürecek aracı beklerken görüntülenen Aslı Enver’e, Kerem Tunçeri’yle yeniden görüşmeye başladığı iddiası soruldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü oyuncu, “Yok öyle bir şey. Bir ara da Amsterdam’a göndermişlerdi beni” diyerek güldü.

Enver’in adı daha önce Uraz Kaygılaroğlu’yla aşk dedikodularına karışmış, ikilinin Amsterdam’da tatil yaptığı yazılmıştı.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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