Aslı Enver'den Kerem Tunçeri cevabı

Önceki gün Caddebostan’da kendisini dizi setine götürecek aracı beklerken görüntülenen Aslı Enver’e, Kerem Tunçeri’yle yeniden görüşmeye başladığı iddiası soruldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü oyuncu, “Yok öyle bir şey. Bir ara da Amsterdam’a göndermişlerdi beni” diyerek güldü.

Enver’in adı daha önce Uraz Kaygılaroğlu’yla aşk dedikodularına karışmış, ikilinin Amsterdam’da tatil yaptığı yazılmıştı.