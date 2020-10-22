22.10.2020 - 09:22 |
Aslı Enver'den Kerem Tunçeri cevabı
Oyuncu Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri’yle yeniden görüşmeye başladığı iddiasına yanıt verdi.
Önceki gün Caddebostan’da kendisini dizi setine götürecek aracı beklerken görüntülenen Aslı Enver’e, Kerem Tunçeri’yle yeniden görüşmeye başladığı iddiası soruldu.
Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü oyuncu, “Yok öyle bir şey. Bir ara da Amsterdam’a göndermişlerdi beni” diyerek güldü.
Enver’in adı daha önce Uraz Kaygılaroğlu’yla aşk dedikodularına karışmış, ikilinin Amsterdam’da tatil yaptığı yazılmıştı.