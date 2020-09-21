Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel'in hayat hikayesi

Oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi olan Aslı Hünel müzik dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Bambaşka albümü ile son zamanlarda listelerde yer alan Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşındadır?



Aslı Hünel kimdir?



Aslı Hünel 4 Haziran 1977 doğumlu Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Altı parçadan ve bir deep house versiyondan oluşan 'Bambaşka' albümü ile marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.

ALBÜMLERİ

Büyük Hata

Çok Özledim

Dağlar

Güneş Doğmuyor

Dönemem

Kendine İyi Bak

Yeminliyiz

Duygular

Sevdamız Bitmez

Kırmızı Gülün Alı Var