MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel'in hayat hikayesi
21.09.2020 - 13:15 |

Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel'in hayat hikayesi

Son zamanların hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Aslı Hünel ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 1977 doğumlu Türk sanat müziği sanatçısı Aslı Hünel kimdir ve nereli? İşte sevilen sanatçının hayat hikayesi...

Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel'in hayat hikayesi
ABONE OL

Oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi olan Aslı Hünel müzik dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Bambaşka albümü ile son zamanlarda listelerde yer alan Aslı Hünel kimdir? Aslı Hünel kaç yaşındadır?

Aslı Hünel kimdir?

Aslı Hünel 4 Haziran 1977 doğumlu Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Altı parçadan ve bir deep house versiyondan oluşan 'Bambaşka' albümü ile marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.

ALBÜMLERİ

Büyük Hata
Çok Özledim
Dağlar
Güneş Doğmuyor
Dönemem
Kendine İyi Bak
Yeminliyiz
Duygular
Sevdamız Bitmez
Kırmızı Gülün Alı Var

Magazin Haberleri Bülteni (21 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arıza 3. bölüm fragmanı... 3. bölüm izle

Arıza 3. bölüm fragmanı... 3. bölüm izle

Nesrin Cavadzade takipçilerini geçmişe götürdü

Nesrin Cavadzade takipçilerini geçmişe götürdü

Servete biniyor!

Servete biniyor!

Dinçel’den ‘Hayyam’

Dinçel’den ‘Hayyam’

Sıradaki Haber