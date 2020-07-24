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HaberlerMagazin Haberleri Aslıhan Doğan Turan: Ara yok, bebeğe devam
24.07.2020 - 10:45 |

Aslıhan Doğan Turan: Ara yok, bebeğe devam

İkinci bebeği Asil Aslan'ı bundan 24 gün önce kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, üçüncü bebeğin sinyalini verdi.

Aslıhan Doğan Turan: Ara yok, bebeğe devam
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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018, Asil Aslan'ı ise 3.5 hafta önce dünyaya getirmişti.

Ailesini genişletmek konusunda kararlı olan Aslıhan, "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda beş çocuk istediğimi açıkça söyledim. Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz" dedi.

Aslıhan Doğan Turan: Ara yok, bebeğe devam

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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