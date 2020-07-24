Aslıhan Doğan Turan: Ara yok, bebeğe devam

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018, Asil Aslan'ı ise 3.5 hafta önce dünyaya getirmişti.

Ailesini genişletmek konusunda kararlı olan Aslıhan, "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda beş çocuk istediğimi açıkça söyledim. Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz" dedi.