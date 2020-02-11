Aslıhan Doğan Turan'ın sırrı ortaya çıktı

Arda Turan ile mutlu evliliği devam eden, şimdilerde de ikinci bebeğine hamile olan Aslıhan Turan, hamileliğinin ilk 4 ayında yalnızca yarım kilo aldığını açıkladı.

Takvim'in haberine göre; düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden Turan, bu süreçte bol bol kinoa tüketiyor. Anne adayının bir diğer sırrı da esmer pirinç.

Öte yandan Aslıhan Doğan Turan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az bir litre içiyor.