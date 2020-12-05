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05.12.2020 - 11:54 |

Aslıhan Güner: Pazartesi günü sete döneceğim

Ekranların sevilen ismi Aslıhan Güner, önceki gün kendi gibi oyuncu eşi Mert Kılıç ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Aslıhan Güner: Pazartesi günü sete döneceğim
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Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Aslıhan Güner-Mert Kılıç çifti, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.

Güner, "Dizimiz harika gidiyor, iki günlük sokağa çıkma yasağını evimde geçirmek istedim. Pazartesi günü sete tekrar döneceğim" şeklinde konuştu.

Mert Kılıç ise "Filmimizin çekimleri yeni bitti. Önümüzdeki yıl inşallah vizyona girmiş olur. Pandemi sürecinden dolayı kesin bir tarih veremiyoruz" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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