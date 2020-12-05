Aslıhan Güner: Pazartesi günü sete döneceğim

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan Aslıhan Güner-Mert Kılıç çifti, kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.

Güner, "Dizimiz harika gidiyor, iki günlük sokağa çıkma yasağını evimde geçirmek istedim. Pazartesi günü sete tekrar döneceğim" şeklinde konuştu.

Mert Kılıç ise "Filmimizin çekimleri yeni bitti. Önümüzdeki yıl inşallah vizyona girmiş olur. Pandemi sürecinden dolayı kesin bir tarih veremiyoruz" dedi.