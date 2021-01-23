Aslıhan Gürbüz: Bu karantinayı iki sene önce yaşadım

Aslıhan Gürbüz, Kutsal Motor’un YouTube kanalında yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programının konuğu oldu.

37 yaşındaki oyuncu, Zeynep Ocak’ın “Üç sene önce Ayvalık’a taşındınız. Orada hiç bunaldınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hiç bunalma hissetmedim çünkü hayatımın en kötü döneminden geçip oraya gitmiştim. 30 metrekare alanda sadece üç tabak, üç bardak vardı ve TV yoktu. Üç ay hiçbir şey yapmadan, sadece kendi sesimi dinledim. Kendi marazlarımı keşfettim ve ‘Hayatı böyle algılıyorum’ dedim. Bu müthiş bir şeymiş. Şu an yaşanılan karantinayı ben, iki sene önce yaşadım. Bu, müthiş bir özgüven getiriyor. Kendimle barıştım ve artık yalnız yaşayabiliyorum.”

Gürbüz, beden olumlama akımıyla farkındalık yaratması hakkında, "Muhteşem renkli gözler, dudaklar bekliyorlar bizden. Kilo vermemizi, burnumuzu yaptırmamızı... Dışarıda sizin güzellik normlarınıza uymayan insanlar var ve ben de böyleyim. Ben mücadelemi verdim, böyle iyiyim" ifadelerini kullandı.