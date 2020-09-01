Aslıhan Karalar: 'Diriliş Osman' harika bir deneyim oldu

Rol aldığı 'Diriliş Osman' dizisindeki serüvenini noktalayan Aslıhan Karalar, yeni sezon öncesi görüşmelere başladı. Karalar, "Diriliş Osman dizisi benim için harika bir deneyim oldu. Muhteşem bir ekip, oyuncusundan set çalışanlarına kadar çok güzel bir çalışma ortamında bulundum. Şu anda yeni sezon için görüşmelerimiz başladı. Umarım ara vermeden güzel bir proje ekranlarda olacağım" açıklamasında bulundu.