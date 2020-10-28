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HaberlerMagazin Haberleri Aslıhan Karalar'ın spor şıklığı
28.10.2020 - 13:30 |

Aslıhan Karalar'ın spor şıklığı

Oyuncu Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Aslıhan Karalar'ın spor şıklığı
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Spordan çıkan ve AVM'ye gelen Aslıhan Karalar, "Spordan çıkıp buraya geldim. Acil olarak almam gereken bazı ürünler vardı" dedi.

Şu sıralar gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğunu belirten oyuncu, "Gelen güzel teklifler var, şu anda birkaç projeyi okuyorum. Hissettiğim içime sinecek güzel bir proje olursa yeni yılda tekrar ekranlarda olmayı istiyorum " dedi.

Aslıhan Karalar'ın spor şıklığı ve sade güzelliği göz kamaştırdı.

Aslıhan Karaların spor şıklığı

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