Aslışah Alkoçlar gönlünü Kaan Demirağ'a kaptırdı

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberi şöyle:

"Spor tutkunu Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz’a motokros yapmaya gitti, ilişkileri de orada ortaya çıktı. Her ne kadar Instagram’da ayrı ayrı paylaşım yapsalar da bir arada oldukları dikkatli gözlerden kaçmadı. Aynı renk kıyafet ve aynı markanın benzer motosikletlerini kullanan çift, paylaştıkları fotoğraflarla yakayı ele verdi.

SEVGİLİSİNİN EVİNDE

Corona virüs günlerinde evinde olması gerekirken sevgilisiyle Kemerburgaz’a motokrosa giden Aslışah Alkoçlar, öğrendiğime göre karantina kurallarına zaten pek uymuyormuş. Sık sık sevgilisinin evine girip çıkarken görülüyormuş. Bu arada Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz günlerde, spor yaparken çekilen görüntülerini spor kulübünü etiketleyerek paylaşmıştı. Meğer o gün de aslında spor kulübünde değil, sevgilisinin evindeymiş. Kaan Bey’in evini bilenler, Aslışah Hanım’ın orada olduğunu hemen anlamış.

HAVALI TÜFEKLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Magazin sayfalarını takip edenler, Kaan Demirağ adını daha önce duymuştur. Kaan Bey, yıllar önce Nur Atan’a sıra dışı bir evlenme teklifinde bulunmuş ve uzun süre manşetleri süslemişti. Ekstrem sporlara meraklı olan Demirağ iki uçak kiralamış, uçaklardan atlayan paraşütçüler gökyüzünde 'Nur benimle evlenir misin?' yazılı pankart açmıştı.

Bu ‘havalı’ evlenme teklifinin ardından nikâh masasına oturan çiftin evlilikleri maalesef uzun ömürlü olmadı. Çift, 2 yıl sonra yollarını ayırdı."