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09.01.2021 - 09:21 |

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz nisan ayından beri aşk yaşadığı iş insanı Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı
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Koronavirüs pandemisi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti, aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı. Geceden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Çiftin, önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor.

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı

    9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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