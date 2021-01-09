Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı

Koronavirüs pandemisi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti, aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı. Geceden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Çiftin, önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor.