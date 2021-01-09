09.01.2021 - 09:21 |
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ nişanlandı
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz nisan ayından beri aşk yaşadığı iş insanı Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı
Koronavirüs pandemisi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti, aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı. Geceden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.
Çiftin, önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor.