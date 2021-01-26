Aslışah Alkoçlar'dan 'hamilelik' açıklaması

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, 9 Ocak'ta evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında yapılan törenle nişanlanan sosyetik güzelin hamile olduğu iddia edildi.

Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen ikiliden Alkoçlar, hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

Söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Alkoçlar, "Yine nikahım öncesi masabaşı haberi. İleride olmasını çok isterim ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın" ifadelerini kulandı.