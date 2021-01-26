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26.01.2021 - 16:16 |

Aslışah Alkoçlar'dan 'hamilelik' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Kaan Demirağ ile nişanlanan Aslışah Alkoçlar'ın hamile olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki sosyetik güzel, hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

Aslışah Alkoçlar'dan 'hamilelik' açıklaması
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Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ, 9 Ocak'ta evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında yapılan törenle nişanlanan sosyetik güzelin hamile olduğu iddia edildi.

Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen ikiliden Alkoçlar, hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

Söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Alkoçlar, "Yine nikahım öncesi masabaşı haberi. İleride olmasını çok isterim ancak şu an için böyle bir durum yok. Lütfen hakkımda asılsız haber yapmayı bırakın" ifadelerini kulandı.

Aslışah Alkoçlardan hamilelik açıklaması

    Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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