Asuman'la Sevgili Dünürüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Asuman'la Sevgili Dünürüm Show TV'de başladı. Hafta içi her gün ekrana gelecek olan Asuman'la Sevgili Dünürüm her gün 16.00'da izleyici ile buluşacak.

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM FORMATI NEDİR?

Gelinlerin ve dünürlerin renkli anlarının ekrana geldiği yarışma programında Sunucu Asuman Krause. Gelinler bir olup mutfağa girecek, dünürler yemeklere puan verecek.

Lezzet ustası gelinler, dünürlerin hazırladığı menüyle mutfağa girerek hünerlerini sergileyecek.

En yüksek puanı alan gelinle annesi ve kayınvalidesi, haftanın birincisi olarak 10 bin TL ödül kazanacak.