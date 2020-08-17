17.08.2020 - 17:36 |
Asuman'la Sevgili Dünürüm ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?
Asuman Krause yeni yarışma programı ile ekrana döndü... Asuman'la Sevgili Dünürüm yarışmasında birbirinden iddialı isimler yemeklerini sergileyecek. Asuman Krause'nin sunumuyla çok daha eğlenceli hale gelen yarışma hangi günler ekrana gelecek?
Asuman'la Sevgili Dünürüm Show TV'de başladı. Hafta içi her gün ekrana gelecek olan Asuman'la Sevgili Dünürüm her gün 16.00'da izleyici ile buluşacak.
ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM FORMATI NEDİR?
Gelinlerin ve dünürlerin renkli anlarının ekrana geldiği yarışma programında Sunucu Asuman Krause. Gelinler bir olup mutfağa girecek, dünürler yemeklere puan verecek.
Lezzet ustası gelinler, dünürlerin hazırladığı menüyle mutfağa girerek hünerlerini sergileyecek.
En yüksek puanı alan gelinle annesi ve kayınvalidesi, haftanın birincisi olarak 10 bin TL ödül kazanacak.
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