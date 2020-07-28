'Ata Demirer deniz sevgisini abarttı'

Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, son olarak bir balığa sarılmış halde görüldüğü bir kareyi paylaştı.

Ata Demirer’in bu karesine, "Demirer deniz sevgisini abarttı” şeklinde yorumlar geldi.