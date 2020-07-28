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HaberlerMagazin Haberleri 'Ata Demirer deniz sevgisini abarttı'
28.07.2020 - 12:02 |

'Ata Demirer deniz sevgisini abarttı'

Komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı denize dair paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, bu defa bir balığa sarılmış şekilde görülüyor.

'Ata Demirer deniz sevgisini abarttı'
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Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, son olarak bir balığa sarılmış halde görüldüğü bir kareyi paylaştı.

Ata Demirer’in bu karesine, "Demirer deniz sevgisini abarttı” şeklinde yorumlar geldi.

Ata Demirer deniz sevgisini abarttı

Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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