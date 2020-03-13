Ata Demirer, Zafer Çika’yı böyle andı

Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Zafer Çika'nın cenazesinde, hem Demet Akbağ hem de Çika’nın yakın dostu Ata Demirer de hazır bulunmuştu.

Demirer, Çika’nın vefatının birinci yılında Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Çika ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan komedyen, "Sensiz bir yıl geçti. En çok da seni hunharca güldürmeyi özledim Zafer Abi ve senin neşenle bizi donatmanı. Hep bizimlesin abilerin güzeli. Nurlar içinde uyu Zafer Çika” ifadelerini kullandı.