Ata Demirer'den esprili corona virüs paylaşımı

Ev karantinası günlerinde durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Ata Demirer, uzun süredir devam eden ve belirsizliğini koruyan corona virüs salgınına dair bir paylaşımda bulundu.

Bir dönemin popüler yaşlandırma efektini kullanan Demirer, bu karenin altına da “Az kaldı be” notunu düştü.