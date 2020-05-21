21.05.2020 - 10:02 |
Ata Demirer'den esprili corona virüs paylaşımı
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla esprili yönünü gözler önüne seren Ata Demirer, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf üzerinden corona virüsü günlerine dair ümitsizliğini ortaya koydu.
Ev karantinası günlerinde durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Ata Demirer, uzun süredir devam eden ve belirsizliğini koruyan corona virüs salgınına dair bir paylaşımda bulundu.
Bir dönemin popüler yaşlandırma efektini kullanan Demirer, bu karenin altına da “Az kaldı be” notunu düştü.
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.