Ata Demirer'in deniz özlemi

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Ata Demirer, deniz tukusuyla bilinen ünlülerden... Havalar ısınır ısınmaz sahil kenarına giden oyuncu, bu kez ekim ayında Bozburun'da çekilen fotoğrafını yayınladı.

Dalış sonrasında çıkardığı kabuklarla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Demirer, fotoğrafın altına da şu satırları yazdı:

"Gelecek o zamanlar

Yüzümüzü tuzlu sularda yıkayacağımız..

Gara balıklara goca süngerlere selam çakacağımız

Gelecek o zamanlar

Sevgiliye deniz kabuklarından

Yıldız çiçekleri yapacağımız "