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10.04.2020 - 15:45 |

Ata Demirer'in deniz özlemi

Oyuncu Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla denizi ne kadar özlediğini takipçileriyle paylaştı.

Ata Demirer'in deniz özlemi

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Ata Demirer, deniz tukusuyla bilinen ünlülerden... Havalar ısınır ısınmaz sahil kenarına giden oyuncu, bu kez ekim ayında Bozburun'da çekilen fotoğrafını yayınladı.

Dalış sonrasında çıkardığı kabuklarla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Demirer, fotoğrafın altına da şu satırları yazdı:

"Gelecek o zamanlar
Yüzümüzü tuzlu sularda yıkayacağımız..
Gara balıklara goca süngerlere selam çakacağımız
Gelecek o zamanlar
Sevgiliye deniz kabuklarından
Yıldız çiçekleri yapacağımız "

Ata Demirerin deniz özlemi

 

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Cadde Yazarları

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