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14.02.2020 - 11:41 |

Atakan Arslan: Yalan söylemiş olmayalım

Milli boksör Atakan Arslan, önceki gün eşi Serap Arslan ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Atakan Arslan: Yalan söylemiş olmayalım

Eşi Serap Arslan ile birlikte öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de Günaydın Steakhouse’da baş başa yemek yiyip vakit geçiren Atakan Arslan, "Bu ay sonu yine bir müsabakaya hazırlanıyorum. Yeni bir dizi veya sinema projesi şimdilik yok ama bir programla görüşüyorum; spor üzerine olacak ama henüz belli değil. Olmazsa yalan söylemiş olmayalım, görüşme aşamasındayız arkadaşlar. Netleşirse kesin bir şey söylerim" dedi.

Atakan Arslan: Yalan söylemiş olmayalım

14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
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