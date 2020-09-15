Ataşehir’de alışveriş şenliği

Jade&Co Events’in kurucusu Yeşim Yılmaz ve Tuğba Tosyalı organizasyonluğunda, Ataşehir Palladium AVM’de, ‘Pop Up Shopping Week’ temalı alışveriş ve eğlence festivali düzenlendi. Etkinlik kapsamında söyleşiler dışında, özel tasarım ürünler, organik lezzetler, gösterişli takılar ve yepyeni markaların koleksiyonları görücüye çıktı. Şenlikte, Özge Ulusoy, Burcu Ziyal, İpek Görmüş, Özlem Yarar, Berat Aşıcıoğlu ve Şebnem Demir’in de aralarında bulunduğu isimler yer aldı.