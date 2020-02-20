Kıvılcım Ural ve Seçkin Piriler ateşkes imzaladılar

Kıvılcım Ural, ‘Aşktan Ölen Var Mı?’ single’ını, basın mensuplarına dinletti. Eşi Kaan Tangöze’nin 2.5 sene önce boşandığı Seçkin Piriler’le birbirlerine açtıkları davaları geri çektiklerini belirten şarkıcı, “İkimiz de şikayetlerimizden vazgeçtik, sular duruldu. Olması gereken de bu zaten” dedi. Ural, kızı Kristal İlayda’nın Piriler’in çocukları Hakan ve Volkan’la çok iyi anlaştığını da belirtti.



