EĞLENCELİ GECE

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, önceki akşam DJ Ali Sayar’ın performansıyla doyasıya eğlendi

İşletmeci Ali Sayar, önceki akşam Bodrum’un popüler mekanı Serafina Mare’de DJ kabinine geçti. 80 ve 90’lar Türkçe müzik çalan Sayar’ı dinlemeye gelenler arasında, Engin-Selen Keçeli, Burak-Gülin Karabacak, Hülya-Cezmi Mutlu ve Gamze-Nedim Keçeli de vardı. Gecede, Portre Tekstil’in sahibi Şevki Sancaktar, eşi Sinem Sancaktar’a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. 20 kişilik arkadaş grubuyla mekana giden Sancaktar Ailesi, kesilen pastanın ardından DJ’in performansıyla gönüllerince eğlendi.



