SEZON AÇILIŞINDA BULUŞTULAR

Cemiyet, iş ve sanat dünyasının tanınmış simaları, Erciyes’te bir otelin sezon açılışında buluştu

Erciyes Dağı’nın eteklerinde kayak tutkunlarının yeni adresi DAS 3917, heyecanla beklenen kış sezonunu açtı. Yeni döneme uygun olarak tüm önlemlerin alındığı otelin davetine; Tuba Ünsal, Ayşe Kucuroğlu, Somer Sivrioğlu, Hande Can, Mirella Cerica, Bennu Gerede ve Ferhat Zamanpur gibi ünlü simalar katıldı. Gün boyu kayak keyfi yapan konuklar, bol bol kar fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi. Otel, huzur, dinginliğin yanı sıra kalite ve konforu da bir arada sunuyor.













