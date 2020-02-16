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16.02.2020 - 16:28 |

Atılgan Gümüş muhabirlere takıldı

Oyuncu Atılgan Gümüş, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Atılgan Gümüş muhabirlere takıldı

Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde kısa bir alışveriş yapan Gümüş, fotoğrafları çekildiği esnada muhabirleri telefonuyla çekerek neşeli anlara yola açtı.

Kendine yöneltilen sorulara da ayaküstü cevap vermeyi ihmal etmeyen Gümüş, "Yakın zamanda yeni bir projeyle ekranlara dönüyorum. 'Dağ 3' de rol alıp almayacağım henüz belli değil, yapımcı ne derse o şimdilik bende net bir şey söyleyemiyorum" dedi.

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Cadde Yazarları

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