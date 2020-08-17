Atiye ne zaman başlıyor? Atiye 2. yeni sezon için tarih belli oldu

Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye geçen yıl yayınlanan ilk sezon ile herkesi ekran başına kilitlemişti. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı Atiye dizisi için yeni sezon tarihi de açıklandı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Beren Saat ve Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimler yer alıyor.

ATİYE YENİ SEZON 10 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Atiye yeni sezonu 10 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Sürükleyici ve mistik hikayesi ile izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatan Atiye'nin yeni sezonunda hikaye nerelere sürüklenecek merak konusu.