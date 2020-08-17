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17.08.2020 - 13:19 |

Atiye ne zaman başlıyor? Atiye 2. yeni sezon için tarih belli oldu

Atiye 2. sezon için tarih belli oldu. Netflix'te yayınlanan Türkiye'nin ikinci orijinal dizi Atiye için açıklama geldi. Başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün yer aldığı Atiye 10 Eylül'de izleyicisi ile buluşacak.

Atiye ne zaman başlıyor? Atiye 2. yeni sezon için tarih belli oldu
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Netflix Türkiye'nin ikinci orijinal dizisi Atiye geçen yıl yayınlanan ilk sezon ile herkesi ekran başına kilitlemişti. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde yer aldığı Atiye dizisi için yeni sezon tarihi de açıklandı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Beren Saat ve Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimler yer alıyor.

ATİYE YENİ SEZON 10 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Atiye yeni sezonu 10 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak. Sürükleyici ve mistik hikayesi ile izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatan Atiye'nin yeni sezonunda hikaye nerelere sürüklenecek merak konusu.

 

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