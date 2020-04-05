Attila Atasoy ilk kez pilav yaptı

65 yaşındaki Attila Atasoy, evde geçen günlerini anlattı. Hürriyet'in haberine göre; sanatçı, müzik çalışmalarına internet üzerinden devam ettiğini söyledi.

Atasoy, “Günlerim spor, bulaşık, çamaşır, okuma, televizyon, bulmaca ve telefon sohbetleriyle geçiyor. Bir de Universal Müzik’le internetten müzik çalışmaları yapıyorum” dedi.

'TARİFİ YENGEMDEN ALDIM'

Attila Atasoy, dışarı çıkamadığı bu süreçte mutfağa da merak sardı. Sanatçı, “Ben zaten evcimen bir çocuğumdur. Ton balıklı salatam da meşhurdur. Bir de pilav yapmasını öğrendim, daha ne olsun? Hayatımda ilk defa pilav yaptım. Tarifini Aydın’daki yengem Binnaz’dan aldım. Pilavıma kırmızı soğan da koydum, çok lezzetli oldu" diye konuştu.