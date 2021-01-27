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HaberlerMagazin Haberleri Sezen Aksu, Attila Özdemiroğlu’nun adını yaşatacak
27.01.2021 - 07:00 |

Sezen Aksu, Attila Özdemiroğlu’nun adını yaşatacak

Sezen Aksu, beş yıl önce hayatını kaybeden Attila Özdemiroğlu adına Gaziantep Atmalı sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturacak

Sezen Aksu, Attila Özdemiroğlu’nun adını yaşatacak
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Sezen Aksu, 2016 yılında hayatını kaybeden Attila Özdemiroğlu adını ‘Hatıra Ormanı’ ile yaşatacak. Minik Serçe, besteci ve aranjörün anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep Atmalı sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturacak.

Tesis edilen sahaya meşe türü fidan dikimleri yapılacak. Aksu daha önce; Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç, Uzay Heparı, Aysel Gürel, Adile Naşit ve Meral Okay adına fidan ektirmişti. Aksu’nun katkılarıyla dikilen fidan sayısı 29 bine ulaştı.

Sezen Aksu, Attila Özdemiroğlu’nun adını yaşatacak

"EN ÇOK KAYIPLARDAN SINANDIM"

Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu, 2016 yılında hayatını kaybeden babası anısına hazırlanan “Attila Özdemiroğlu Besteleri Tribute” albümü için Sezen Aksu’yla bir söyleşi gerçekleştirmişti.

Sezen Aksu, “Ben en çok kayıplardan sınandım. Devrilmediysem de çok sallandım. Atilla’yı kaybettik sonra bir tribute albümünde arkasından şarkı söylemek canımı yaktı. Yerini dolduramıyoruz. Bazen çok ihtiyaç hissediyorum. Onno Tunç keza... Soracağım şeyler var, konuşmak istiyorum ama yoklar” demişti.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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