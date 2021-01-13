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13.01.2021 - 09:25 |

ATV yayın akışı bugün | 13 Ocak ATV yayın akışı Çarşamba

Gün gün ATV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Her gün farklı dizilerin ve programların ekrana gelmesi izleyicileri meraklandırıyor ve yayın akışı araştırmasına neden oluyor. Peki bugün ATV'de neler yayınlanacak? Dün sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlamaması izleyicileri, Kuruluş Osman dizisi hakkında meraklandırdı ve arayışa geçirdi. İşte 13 Ocak Çarşamba gününe ait ATV yayın akışını haberimize sıraladık...

ATV yayın akışı bugün | 13 Ocak ATV yayın akışı Çarşamba
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Haftanın 7 günü farklı yayın akışını ekrana getiren ATV kanalı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. ATV'nin günlük olarak belirlenen yayın akışında Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çarşamba günleri Kuruluş Osman, Perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, Cuma günleri Akıncı, Cumartesi günleri Kim Milyoner Olmak İster, Pazar günleri ise Hercai ekrana geliyor. Peki 13 Ocak 2021 Çarşamba gününe ait ATV yayın akışında bir değişiklik var mı? İşte ATV yayın akışı bugün...

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 13 OCAK ÇARŞAMBA

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

22:45 Maraşlı

02:00 Akıncı

05:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tekrar bölüm)

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