MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ATV'nin yeni dizisi 'Maria ile Mustafa'nın çekimleri başladı
04.07.2020 - 13:03 |

ATV'nin yeni dizisi 'Maria ile Mustafa'nın çekimleri başladı

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi 'Maria ile Mustafa'nın okuma provaları geçen gün İstanbul’da gerçekleşti. Dizinin okuma provalarında ilk kez tüm kadro bir araya geldi ve ardından dizinin çekimlerine başlandı.

ATV'nin yeni dizisi 'Maria ile Mustafa'nın çekimleri başladı
ABONE OL

Kapadokya Ürgüp’te çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, “Maria ile Mustafa”nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aylin Coşkun'dan hakarete 3 ay uzaklaştırma

Aylin Coşkun'dan hakarete 3 ay uzaklaştırma

Doğa Rutkay’dan kızı Piraye’ye ayna mesajı

Doğa Rutkay’dan kızı Piraye’ye ayna mesajı

Huzur tatili

Huzur tatili

Editörün seçtikleri

Editörün seçtikleri

Sıradaki Haber