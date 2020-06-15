15.06.2020 - 19:32 |
Avanak Abdi nerede, ne zaman çekildi? İşte Avanak Abdi filminin konusu ve oyuncuları...
Avanak Abdi filmi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Fatih ilçesine bağlı Cankurtaran mahallesinde çekildi.Peki başrolde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın yer aldığı Avanak Abdi filminin konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu...
1978 yapımı komedi türündeki Avanak Abdi filminin başrolünde unutulmaz isim olan Kemal Sunal yer alıyor. Büyük ilgiyle izlenen Avanak Abdi filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...
AVANAK ABDİ KOUSU NEDİR?
Duvarlara afiş yapıştırarak hayatını kazanan Apti'nin güldürüsü. Apti, ünlü bir şarkıcıya aşık olur. Ne var ki belali bir kabadayı da aynı kadına aşıktır
OYUNCULAR KİMLER?
Kemal Sunal Apti
Ayşen Gruda Nevin Şenses
Ali Şen Simsar Cafer
Macit Flordun Menajer Erto
Necdet Yakın Nur iAtilla
Ergün Komiser
Arap Celal Osman'ın
Adamı Kamer Sadık Mahalleli
İbrahim Kurt Osman'ın Adamı
Renan Fosforoğlu Gazinocular Kralı
Rıfat Tevfik Şen Osman'ın Adamı
Osman Alyanak Ahmet Amca
Sönmez Yıkılmaz Osman'ın adamı
İhsan Gedik Polis