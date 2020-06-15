Avanak Abdi nerede, ne zaman çekildi? İşte Avanak Abdi filminin konusu ve oyuncuları...

1978 yapımı komedi türündeki Avanak Abdi filminin başrolünde unutulmaz isim olan Kemal Sunal yer alıyor. Büyük ilgiyle izlenen Avanak Abdi filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...



AVANAK ABDİ KOUSU NEDİR?



Duvarlara afiş yapıştırarak hayatını kazanan Apti'nin güldürüsü. Apti, ünlü bir şarkıcıya aşık olur. Ne var ki belali bir kabadayı da aynı kadına aşıktır



OYUNCULAR KİMLER?



Kemal Sunal Apti

Ayşen Gruda Nevin Şenses

Ali Şen Simsar Cafer

Macit Flordun Menajer Erto

Necdet Yakın Nur iAtilla

Ergün Komiser

Arap Celal Osman'ın

Adamı Kamer Sadık Mahalleli

İbrahim Kurt Osman'ın Adamı

Renan Fosforoğlu Gazinocular Kralı

Rıfat Tevfik Şen Osman'ın Adamı

Osman Alyanak Ahmet Amca

Sönmez Yıkılmaz Osman'ın adamı

İhsan Gedik Polis