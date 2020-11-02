Avatar Atakan ve Serap Arslan el ele alışverişte

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Atakan Arslan ve eşi Serap Arslan, alışveriş merkezinde bulunan spor giyim mağazalarını gezdikten sonra Markalar Sokağı'na çıkarak başta Beymen olmak üzere dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş turlarını tamamladılar. Daha sonra La Petite Maison restorana geçen çift burada dostları ile buluşarak yorgunluk kahvesi içerek açık alanın keyfini çıkardılar.