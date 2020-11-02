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02.11.2020 - 15:08 |

Avatar Atakan ve Serap Arslan el ele alışverişte

Avatar Atakan lakabı ile tanınan milli boksör Atakan Arslan, eşi Serap Arslan ile birlikte geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Avatar Atakan ve Serap Arslan el ele alışverişte
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Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Atakan Arslan ve eşi Serap Arslan, alışveriş merkezinde bulunan spor giyim mağazalarını gezdikten sonra Markalar Sokağı'na çıkarak başta Beymen olmak üzere dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş turlarını tamamladılar. Daha sonra La Petite Maison restorana geçen çift burada dostları ile buluşarak yorgunluk kahvesi içerek açık alanın keyfini çıkardılar.

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