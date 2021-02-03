Avatar Atakan'dan 'Senden İyi Yok' açıklaması

Pandemi nedeniyle organizasyonların şu sıralar tamamen durduğunu söyleyen Atakan Arslan, "Bu sıkıntılı süreçten en çok etkilenen spor dallarından birisi de biz olduk. Ama bu süreçte çalışmaya ve bolca antrenman yapmaya devam ediyorum" dedi.

teve2'de yayınlanan 'Senden İyi Yok' adlı programla büyük bir beğeni toplayan Avatar Atakan, "Gelen yorumlar, aldığımız tepkiler çok güzel. Çok eğlenceli bölümler çekiyoruz. Tüm bunların yanında da izleyenlere yeni bilgiler, pratik bilgiler öğretmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.