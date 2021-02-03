MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Avatar Atakan'dan 'Senden İyi Yok' açıklaması
03.02.2021 - 13:16 |

Avatar Atakan'dan 'Senden İyi Yok' açıklaması

'Avatar' lakaplı sporcu Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz Arslan ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi.

Avatar Atakan'dan 'Senden İyi Yok' açıklaması
ABONE OL

Pandemi nedeniyle organizasyonların şu sıralar tamamen durduğunu söyleyen Atakan Arslan, "Bu sıkıntılı süreçten en çok etkilenen spor dallarından birisi de biz olduk. Ama bu süreçte çalışmaya ve bolca antrenman yapmaya devam ediyorum" dedi.

teve2'de yayınlanan 'Senden İyi Yok' adlı programla büyük bir beğeni toplayan Avatar Atakan, "Gelen yorumlar, aldığımız tepkiler çok güzel. Çok eğlenceli bölümler çekiyoruz. Tüm bunların yanında da izleyenlere yeni bilgiler, pratik bilgiler öğretmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Derbi öncesi Galatasaray'a Falcao müjdesi

Son Dakika | Derbi öncesi Galatasaray'a Falcao müjdesi

Göğüs Kafesi Nerede Bulunur? Göğüs Kafesi İçinde Hangi Organlar Vardır?

Göğüs Kafesi Nerede Bulunur? Göğüs Kafesi İçinde Hangi Organlar Vardır?

Gebelikte Çatı Muayenesi Nedir, Nasıl Yapılır? Hamilelikte Çatı Muayenesi Ne Zaman (Kaçıncı Hafta) Yapılır?

Gebelikte Çatı Muayenesi Nedir, Nasıl Yapılır? Hamilelikte Çatı Muayenesi Ne Zaman (Kaçıncı Hafta) Yapılır?

Kuru İğne Tedavisi (İms) Nedir? Kuru İğne Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Ne Kadar Sürer?

Kuru İğne Tedavisi (İms) Nedir? Kuru İğne Tedavisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Ne Kadar Sürer?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet