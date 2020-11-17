MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Avatar Atakan'ın 'Senden İyi Yok' mutluluğu
17.11.2020 - 12:50 |

Avatar Atakan'ın 'Senden İyi Yok' mutluluğu

'Avatar' lakaplı sporcu Atakan Arslan, geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Avatar Atakan'ın 'Senden İyi Yok' mutluluğu
ABONE OL

Geçtiğimiz hafta 'Senden İyi Yok' adlı programlara ekranlara 'merhaba' diyen Atakan Arslan, gelen tepkilerden ve olumlu geri dönüşlerden son derece mutlu olduğunu söyledi.

Arslan, "İlk bölümümüz yayınlandı ve çok şükür çok güzel geri dönüşler aldık. Farklı özel konuklar ve çok farklı konularla yeni bölümlerimiz de teve2 ekranlarında olacak" açıklamalarında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avatar Atakan'ın 'Senden İyi Yok' mutluluğu

Avatar Atakan'ın 'Senden İyi Yok' mutluluğu

Bir Başkadır dizisinin oyuncuları kimler? Bir Başkadır dizisinin konusu nedir?

Bir Başkadır dizisinin oyuncuları kimler? Bir Başkadır dizisinin konusu nedir?

Mustafa Üstündağ'ın toplantı günü

Mustafa Üstündağ'ın toplantı günü

İdris Nebi Taşkın ticarete atılıyor

İdris Nebi Taşkın ticarete atılıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet