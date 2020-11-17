Avatar Atakan'ın 'Senden İyi Yok' mutluluğu

Geçtiğimiz hafta 'Senden İyi Yok' adlı programlara ekranlara 'merhaba' diyen Atakan Arslan, gelen tepkilerden ve olumlu geri dönüşlerden son derece mutlu olduğunu söyledi.

Arslan, "İlk bölümümüz yayınlandı ve çok şükür çok güzel geri dönüşler aldık. Farklı özel konuklar ve çok farklı konularla yeni bölümlerimiz de teve2 ekranlarında olacak" açıklamalarında bulundu.