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26.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

AVŞAR KIZI ADA ALDI!

Hülya Avşar, 55 milyon TL’ye Ayvalık’taki Çiçek Adası’nı aldı. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini kızı Zehra’ya emanet edecek

AVŞAR KIZI ADA ALDI!
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Son dönemde yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, yıllardır yaz tatilini geçirdiği Ayvalık’tan ada satın aldı. Daha önce ailesi için çiftlik evi yaptırdığını söyleyen Avşar, Cunda yakınlarındaki Çiçek Adası için çoklu ortaklarla görüşme yaptı. Olumlu geçen pazarlığın ardından oyuncunun birkaç gün içinde imzayı atacağı öğrenildi.
Hülya Avşar’ın 55 milyon TL ödeyeceği adada, malikane ve tenis kortları gibi çeşitli spor alanları olacak. Oyuncu, yeni yuvasının mimarisini ise kızı Zehra Çilingiroğlu’na teslim edecek. Yıllardır hayalini kurduğu ada için kesenin ağzını açan Avşar’ın yılın büyük bölümünü burada geçireceği söyleniyor.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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