Ayasofya vurgusu

★Eski eşi Johnny Depp’le olan iftira davasıyla dünya medyasının gündeminden düşmeyen Amber Heard, Ayasofya Camii’nden yaptığı paylaşımla, buranın artık müze olmadığına vurgu yaptı. Dünyaca ünlü oyuncu fotoğrafa, “Ayasofya’da yıllarca durup, asla sıkılmazsınız. Ne kadar büyüleyici bir yer. (Artık müze değil) Görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum” notunu yazdı. Kare, kısa sürede binlerce beğeni aldı.