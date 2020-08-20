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20.08.2020 - 07:00 |

Ayasofya vurgusu

Eski eşi Johnny Depp’le olan iftira davasıyla dünya medyasının gündeminden düşmeyen Amber Heard, Ayasofya Camii’nden yaptığı paylaşımla, buranın artık müze olmadığına vurgu yaptı.

Ayasofya vurgusu
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★Eski eşi Johnny Depp’le olan iftira davasıyla dünya medyasının gündeminden düşmeyen Amber Heard, Ayasofya Camii’nden yaptığı paylaşımla, buranın artık müze olmadığına vurgu yaptı. Dünyaca ünlü oyuncu fotoğrafa, “Ayasofya’da yıllarca durup, asla sıkılmazsınız. Ne kadar büyüleyici bir yer. (Artık müze değil) Görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum” notunu yazdı. Kare, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.
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Cadde Yazarları

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