Aybüke Albere kimdir, kaç yaşında? Aybüke Albere ve Edis aşk mı yaşıyor?

Magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında bugün Aybüke Albere ve Edis yer alıyor. Edis tarafından paylaşılan bir karede Edis'in bir kadına sarıldığı fotoda dikkat çeken dövme detayının ardından magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasında Aybüke Albere ve Edis aşk mı yaşıyor sorusu sorulmaya başlandı. Peki Aybüke Albere kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

AYBÜKE ALBERE KİMDİR?

Vokalistliğini yaptığı Edis’le yakın arkadaş olan ve aynı zamanda onun desteğiyle hayalini gerçekleştiren Aybüke Albere, 1990 yılında dünyaya geldi. Yaşamının büyük bir bölümü İzmir'de geçti ve burada sanat tarihi okudu. 19 yaşından beri İstanbul’a gelip giden Aybüke Albere, bir süre Murat Boz’a vokal yaptı. Sonra çeşitli mekanlarda sahne aldı. Çocukken dansöz ve astronot olmak isteyen Aybüke Albere, 14 yaşından itibaren kendi şarkı sözlerini yazmaya başladı.