Aybüke Pusat tarzını değiştirdi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Aybüke Pusat, imajını değiştirdi. Köpeği Fondip ile sahil kenarında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Aybüke Pusat'ın yeni saç modeli ve bikinili hali çok beğenildi.

Güzel oyuncu, bu pozu "Saçlarım semt modeli” notuyla paylaştı.