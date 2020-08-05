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05.08.2020 - 09:38 |

Aybüke Pusat tarzını değiştirdi

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran oyuncu Aybüke Pusat, saç modelini değiştirdi. Omuzlarında olan saçlarını bir anda kısacık kestiren Pusat tarzını yeniledi. Yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aybüke Pusat tarzını değiştirdi
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Aybüke Pusat, imajını değiştirdi. Köpeği Fondip ile sahil kenarında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Aybüke Pusat'ın yeni saç modeli ve bikinili hali çok beğenildi.

Güzel oyuncu, bu pozu "Saçlarım semt modeli” notuyla paylaştı.

Aybüke Pusat tarzını değiştirdi

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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