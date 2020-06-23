Aybüke Pusat tatil planını erteledi

Oyuncu Aybüke Pusat, yüzü olduğu markanın Instagram'da gerçekleşen canlı yayınında, yeni reklam filmini sevenleriyle izledi. Karantina dönemini kasabada geçirdiğini belirten oyuncu, “Tatil planlarım iptal oldu. Kopenhag'da alacağım eğitim ve Afrika'da yapmak istediğim safariyi erteledim” dedi.