23.06.2020 - 13:36 |
Aybüke Pusat tatil planını erteledi
Geçen sezon 'Her Yerde Sen' dizisinde baş rolde yer alan ve Furkan Andıç ile çok iyi bir dizi çifti olan Aybüke Pusat tatil planlarını ertelediğini açıkladı.
Oyuncu Aybüke Pusat, yüzü olduğu markanın Instagram'da gerçekleşen canlı yayınında, yeni reklam filmini sevenleriyle izledi. Karantina dönemini kasabada geçirdiğini belirten oyuncu, “Tatil planlarım iptal oldu. Kopenhag'da alacağım eğitim ve Afrika'da yapmak istediğim safariyi erteledim” dedi.