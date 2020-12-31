Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye 2021 yılbaşı konuğu Ayça Ayşin Turan hangi dizilerde oynadı?

Ayça Ayşin Turan kimdir? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. TV8 ekranlarında O Ses Türkiye programında yılbaşı heyacanı yaşanıyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Ayça Ayşin Turan shane alıyor. Peki Ayça Ayşin Turan kimdir?

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'da doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı.