Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Aycan Yanaç biyografisi...

Aycan Yanaç, Survivor 2020 kadrosunda Ünlüler takımında yer alan yarışmacılar arasında yer alıyor. Futbol kariyeri ile bilinen Aycan Yanaç, Almanya'nın Nürnberg kentinde dünyaya geldi. Futbola Nürnberg ile başlayan Yanaç saha sonra Köln forması giymiştir. Survivor 2020 macerasının ardından ALG spor takımı ile sözleşme imzalamıştır. İşte Aycan Yanaç hakkında merak edilenler...

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

Kulüp kariyeri

Yanaç, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Temmuz 2015'te SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer olmuştur. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 11 maç oynayan millî futbolcu, üç gol atmıştır. 2016 yılında Nürnberg'e geri dönmüştür. 28 Ağustos 2020 tarihinde ALG Spor takımı ile sözleşme imzalamıştır.

Millî takım kariyeri

Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır.

7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçı için ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edilmiştir.