MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Aycan nereli?
13.07.2020 - 15:17 |

Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Aycan nereli?

Survivor 2020'nin elenen yarışmacılarından olan Aycan yarışmada en sevilen isimlerden biriydi. Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Aycan'ın hayatı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Aycan nereli?
ABONE OL

Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer alan Aycan yarışmadan elendikten sonra da merakla araştırılıyor. Peki, Aycan Yanaç kimdir?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, ne iş yapıyor?

Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, ne iş yapıyor?

Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında? Survivor İlayda Velibeyoğlu ne iş yapıyor, nereli?

Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında? Survivor İlayda Velibeyoğlu ne iş yapıyor, nereli?

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'yle dudak dudağa poz

Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'yle dudak dudağa poz

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Sevgilisi var mı, hangi dizilerde oynadı?

Sıradaki Haber