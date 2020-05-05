Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Aycan Yanaç biyografisi

Survivor 2020 kadrosunda Ünlüler takımı için yarışan Aycan Yanaç, Survivor'da iletişim ödülünde kız arkadaşı ile yaptığı şifreli konuşmanın ardından sevgilisi tarafından aldatıldığı iddiaları ile bir anda en fazla konuşulan yarışmacılar arasında yer almıştı. Yarışmanın sunucusu ve TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı durumu fark etmiş ve Aycan Yanaç'ın şifreli mesajını çözebileceğini iddia etmişti. Zaman zaman aldığı haberin ardından morali fazlasıyla düşem Aycan Yanaç bu akşam oynanacak olan iletişm ödülünü takımının kazanması halinde bir kez daha gündeme gelecek

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.