Aydilge: Çocuk yapmaktan korkuyorum!

Aydilge, Enes Özdemir'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Posta'nın haberine göre; karantina sürecini eşiyle müzik yaparak geçirdiğini anlatan şarkıcı, "Bu süreçte 9 şarkılık bir albüm yaptık" dedi.

Ardından Aydilge 'Bebek istiyor musunuz?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu dönemde düşünmüyoruz. Çocuk yapmaktan korkuyorum. Utku da diretmiyor.”