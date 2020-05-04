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HaberlerMagazin Haberleri Aydilge: Çocuk yapmaktan korkuyorum!
04.05.2020 - 09:48 |

Aydilge: Çocuk yapmaktan korkuyorum!

2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan Aydilge, 'Bebek istiyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Aydilge: Çocuk yapmaktan korkuyorum!

Aydilge, Enes Özdemir'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Posta'nın haberine göre; karantina sürecini eşiyle müzik yaparak geçirdiğini anlatan şarkıcı, "Bu süreçte 9 şarkılık bir albüm yaptık" dedi.

Ardından Aydilge 'Bebek istiyor musunuz?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu dönemde düşünmüyoruz. Çocuk yapmaktan korkuyorum. Utku da diretmiyor.”

Magazin Haberleri Bülteni (4 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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