Aydilge, Twitter hesabı üzerinden İbrahim Tatlıses'i hedef aldı. Ünlü türkücü ile ilgili kadına şiddet iddialarına gönderme yapen 41 yaşındaki şarkıcı, "Bu haddin sınırlarını kim belirledi? Kadınları aşağılamakta bir sınırı yokken, neden bir yorumcuyu sevmemek had bilmezlik oldu?" ifadelerini kullandı.

Tweet'lerine devam eden Aydilge, "İbrahim Tatlıses'i neden sevmek zorundayız? Neden sevmediğini söyleyenler, elitist olmakla ya da prim yapmakla suçlanıyor? Neden Türkiye'nin en büyük sesi olduğunu kabul etmek zorunda herkes? 'Kadın dediğin dayak da yemeli' diyen biri için neden müzik ayrı kişilik ayrı şeklinde bakmak zorundayız? İsteyen öyle baksa, isteyen sevse, isteyen sevmese olmaz mı? Neden İbrahim Tatlıses dinlediğini itiraf etmek diye bir mevzu var? Gizli gizli herkesin dinlediği, utandığı için bunu sakladığı fikri nereden çıktı? Sevmeyenler neden haddini bilmeli?" mesajını yayınladı.

"NEFRET EDİYORUM DEMEDİM"

Sosyal medyada gündem olan sözleri sonrası yeni bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Dün 'İbrahim Tatlıses'ı sevmek zorunda mıyız?' diye bir tweet dizisi yazmıştım. Yazdıklarım da duruyor. Fakat bazı magazin siteleri 'İbrahim Tatlıses'ten nefret ediyorum' şeklinde ağzımdan çıkmayan bir cümle eklemiş, çok okunsun diye! Böyle bir cümlem tabi ki yok. Off!" açıklamasını yaptı.