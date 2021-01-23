MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Aydilge: İbrahim Tatlıses'i neden sevmek zorundayız?
23.01.2021 - 16:35 |

Aydilge: İbrahim Tatlıses'i neden sevmek zorundayız?

Şarkıcı Aydilge, dokuz yıl sonra 'İbo Show' programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses ile ilgili sözleriyle dikkat çekti. Usta sanatçıya tepkisini sosyal medya üzerinden dile getiren Aydilge, hakkındaki eleştiriler üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Aydilge: İbrahim Tatlıses'i neden sevmek zorundayız?
ABONE OL

Aydilge, Twitter hesabı üzerinden İbrahim Tatlıses'i hedef aldı. Ünlü türkücü ile ilgili kadına şiddet iddialarına gönderme yapen 41 yaşındaki şarkıcı, "Bu haddin sınırlarını kim belirledi? Kadınları aşağılamakta bir sınırı yokken, neden bir yorumcuyu sevmemek had bilmezlik oldu?" ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Cem Yılmaz, 'İbo Show'a damga vurdu! Tatlıses'e telif şakası

Tweet'lerine devam eden Aydilge, "İbrahim Tatlıses'i neden sevmek zorundayız? Neden sevmediğini söyleyenler, elitist olmakla ya da prim yapmakla suçlanıyor? Neden Türkiye'nin en büyük sesi olduğunu kabul etmek zorunda herkes? 'Kadın dediğin dayak da yemeli' diyen biri için neden müzik ayrı kişilik ayrı şeklinde bakmak zorundayız? İsteyen öyle baksa, isteyen sevse, isteyen sevmese olmaz mı? Neden İbrahim Tatlıses dinlediğini itiraf etmek diye bir mevzu var? Gizli gizli herkesin dinlediği, utandığı için bunu sakladığı fikri nereden çıktı? Sevmeyenler neden haddini bilmeli?" mesajını yayınladı.

Aydilge: İbrahim Tatlısesi neden sevmek zorundayız

"NEFRET EDİYORUM DEMEDİM"
Sosyal medyada gündem olan sözleri sonrası yeni bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Dün 'İbrahim Tatlıses'ı sevmek zorunda mıyız?' diye bir tweet dizisi yazmıştım. Yazdıklarım da duruyor. Fakat bazı magazin siteleri 'İbrahim Tatlıses'ten nefret ediyorum' şeklinde ağzımdan çıkmayan bir cümle eklemiş, çok okunsun diye! Böyle bir cümlem tabi ki yok. Off!" açıklamasını yaptı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Elif Ada babası İbrahim Tatlıses’in doğum gününü kutladı
23 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni23 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Başakşehir, Junior Fernandes transferini açıkladı

Son dakika | Başakşehir, Junior Fernandes transferini açıkladı

Galatasaray Yönetim Kurulu Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadı

Galatasaray Yönetim Kurulu Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadı

Nafican Yardımcı Süper Lig ekiplerinin radarında

Nafican Yardımcı Süper Lig ekiplerinin radarında

THY Avrupa Ligi'nde MVP Konstantinos Mitoglou

THY Avrupa Ligi'nde MVP Konstantinos Mitoglou

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet