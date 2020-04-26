Ayla filmi nerede, ne zaman çekildi? Ayla filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Ayla filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında gösterime giren ve büyük bir başarı yakalayan Ayla filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki bu akşam binlerce vatandaşımızın izleyeceği Ayla filmi nerede çekildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı ve Ayla filmi konusu ve oyuncuları...



AYLA FİLMİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLERDİR?



Film, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve çok dramatik bir hikayeyi beyazperdeye taşıyacak. 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?... Yönetmen koltuğunda reklam filmleriyle dikkat çeken Can Ulkay'ın oturduğu dram filmi Ayla'nın senaryosunda ise Sınav, Uzun Hikaye, Kavak Yelleri, Doludizgin Yıllar'ın da senaristliğini yapmış Yiğit Güralp'in imzası var.



OYUNCULAR KİMLER?



İsmail Hacıoğlu Rolü : Süleyman Dilbirliği (1950)

Çetin Tekindor Rolü : Süleyman Dilbirliği (2010)

Kim Seol Rolü : Ayla (1950)

Kyung-Jin Lee Rolü : Ayla (2010)

Ali Atay Rolü : Ali

Damla Sönmez Rolü : Nuran

Murat Yıldırım Rolü : Üstteğmen Mesut

Taner Birsel Rolü : Fuat Binbaşı



AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Ayla filminin Türkiye’deki çekimleri çoğunlukla Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleşti. Tarsus sokakları nostaljik bir dekor tasarımıyla 1950’lerin atmosferine büründü. İlçenin dar sokakları, tarihi evleri dönemin ruhunu çok iyi yansıttı. Gazeteci Özge’nin Ayla’ya ulaşmaya çalıştığı sahneler için film ekibi, Kore’nin başkenti Seul’de dört gün geçirdi.

Ayla filminin hikâyesi, 2010 yılında Koreli bir yönetmen olan Hwang Byunghun’un Koreli Kızım Ayla adını taşıyan belgeselinden alındı. Ayla filminde, tam adı Süleyman Dilbirliği olan astsubayı İsmail Hacıoğlu canlandırdı. Süleyman Astsubay’ın yaşlılığını ise usta oyuncu Çetin Tekindor oynadı. Ayla’ya ise Koreli çocuk oyuncu Kim Seol hayat verdi. Filmin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Taner Birsel, Erkan Petekkaya, Büşra Develi gibi başka yıldız isimler de yer aldı. Ayla filminin müziklerini ise Fahir Atakoğlu besteledi.