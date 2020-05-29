Aylin Coşkun: Param da itibarım da gitti!

Sabah gazetesinin haberine göre; Tevfik Cantemur'un mallarını yağmalamakla suçladığı Aylin Coşkun, savcılığa suç duyurusunda bulundu: Tevfik Cantemur ile aramızda süregelen dostluğa güvenip şirketine ortak oldum. Yaklaşık 18 milyon dolar para yatırdım. Paramı geri vermediği gibi bir de şikayetçi olarak itibarımı zedeledi.

Ünlü şarkıcının ihbarının ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.