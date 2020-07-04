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04.07.2020 - 08:41 |

Aylin Coşkun'dan hakarete 3 ay uzaklaştırma

Şarkıcı Aylin Coşkun, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Emine Gök’ten şikâyetçi oldu.

Aylin Coşkun'dan hakarete 3 ay uzaklaştırma
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, “Emine Gök adlı kişi, Instagram hesabımdan paylaşmış olduğum gönderilerin altına ağır hakaret ve tehdit içeren yorumlar yazmaktadır. Emine Gök’ten korunma istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Emine Gök’ün 3 ay süreyle Coşkun’a yaklaşmamasına hükmetti.

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Cadde Yazarları

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