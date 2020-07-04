Aylin Coşkun'dan hakarete 3 ay uzaklaştırma

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, “Emine Gök adlı kişi, Instagram hesabımdan paylaşmış olduğum gönderilerin altına ağır hakaret ve tehdit içeren yorumlar yazmaktadır. Emine Gök’ten korunma istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Emine Gök’ün 3 ay süreyle Coşkun’a yaklaşmamasına hükmetti.