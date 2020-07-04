Aylin Koç: Zorluklarda en sıkı şekilde kenetleniyoruz

Aylin Koç'tan ilk röportaj





Caroline ve Mustafa Koç’un 19 yaşındaki kızları Aylin Koç, Harper’s Bazaar Türkiye’nin temmuz sayısı için, Fransız modaevi Dior’un Bodrum Yalıkavak Marina’da kapılarını açtığı Dioriviera butiğinden özel tasarımlarla poz verdi.

İLK RÖPORTAJ

Sanat tarihi okuyan, fotoğrafçılık ve modayla ilgili, köklü bir ailenin en genç üyesi olan Aylin Koç, derginin şimdiye kadarki en genç kapak kızı oldu.

İlk röportajını veren Aylin Koç’un fotoğraflarını Emre Güven çekti.

BOHEM VE GENÇ

Aylin Koç, çekimin yapıldığı Bodrum’u sevse de Türkiye’de yazı geçirmek için favorisinin Çeşme olduğunu söyledi: Ailem, akrabalarım ve yakın arkadaşlarımın çoğu orada. Ruhuma çok uyuyor. Daha minimal yaşayabilme hissi veren bir yanı, bohem ve genç bir tavrı var. Özellikle bu sene Türkiye’ye dönmeyi dört gözle bekledim, çünkü pandemi sebebiyle ailemden ilk kez bu kadar uzun süre ayrı kaldım. Yalın bir yaşamın bize kattıklarını hatırladım. Yeniden gördüm ki, ‘az çoktur’ gerçekten bir cümleden çok daha fazlasıymış.

HEPİMİZ BİRİMİZ BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN

Aylin Koç, annesi Caroline Koç ve ablası Esra için 'Üçümüzün arasındaki bağı tarif etmek için ‘çok iyi anlaşıyoruz’ demek hafif kalır' dedi: Bizi tam olarak anlatan motto: ‘Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için’. Mutlulukları en cömert şekilde paylaştığımız gibi zorluklarda da en sıkı şekilde kenetleniyoruz.